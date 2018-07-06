В Украине заработал Rutube
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине заработал российский видеохостинг Rutube, принадлежащий "Газпром-медиа". Об этом сообщает УНН.
Заметим, что видеохостинг был заблокирован в Украине с мая 2017 года, когда указом Президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решение СНБО о санкциях против России предусматривалась в частности запрет провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям интернета к ресурсам сервисов "Mail.ru" и социально ориентированных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Всего в перечне подсанкционных предприятий - 468 юрлиц.
В перечне физических лиц, попавших под санкции, - 1228 человек.
Как сообщал УНН, правозащитники выступили против законопроекта, который позволит блокировать сайты.
Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины.