В Україні запрацював Rutube

Відмітимо, що відеохостинг був заблокований в Україні з травня 2017 року, коли указом Президента України Петра Порошенка про введення у дію рішення РНБО про санкції проти Росії передбачалася зокрема заборона провайдерам надання послуг з доступу користувачам інтернету до ресурсів сервісів "Mail.ru" та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Загалом у переліку підсанкційних підприємств - 468 юросіб.



У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції, - 1228 осіб.



Як повідомляв УНН, правозахисники виступили проти законопроекту, що дозволить блокувати сайти.

Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект №6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України.