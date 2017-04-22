В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101522 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154842 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115743 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116121 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112323 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153181 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 9569 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 229 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Одесской - 178 н.п., Днепропетровской - 31 н.п., Харьковской - 16 н.п. и Кировоградской - 4 н.п.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах продолжаются.

В ГСЧС также сообщили, что к ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 213 единиц техники и 622 чел. личного состава.

Как сообщал УНН, 21 апреля из-за непогоды в Украине были обесточены более 318 населенных пунктов.

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