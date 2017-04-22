В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

"По состоянию на 7 ч. 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Одесской - 178 н.п., Днепропетровской - 31 н.п., Харьковской - 16 н.п. и Кировоградской - 4 н.п.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах продолжаются.

В ГСЧС также сообщили, что к ликвидации последствий непогоды привлечены 2 тыс. 126 чел. и 548 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 213 единиц техники и 622 чел. личного состава.

Как сообщал УНН, 21 апреля из-за непогоды в Украине были обесточены более 318 населенных пунктов.



