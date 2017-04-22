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В Україні залишаються знеструмленими 229 населених пунктів

В Україні залишаються знеструмленими 229 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях України через ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 229 населених пунктів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7 год. 22 квітня залишаються знеструмленими 229 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Одеській – 178 н.п., Дніпропетровській – 31 н.п., Харківській – 16 н.п. та Кіровоградській – 4 н.п.", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах тривають.

У ДСНС також повідомили, що до ліквідації наслідків негоди залучено 2 тис. 126 чол. та 548 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 213 одиниць техніки та 622 чол. особового складу.

Як повідомляв УНН, 21 квітня через негоду в Україні було знеструмлено понад 318 населених пунктів.

Українські Національні Новини

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