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В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Киев • УНН

 • 10410 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередную вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Кировоградской и Харьковской областях. Об этом УНН сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, 14 марта ветеринары зафиксировали заболевание и гибель диких кабанов в урочище "Воловик" Голованевского лесничества Кировоградской области, а также на территории национального природного парка "Гомольшанские леса" Змиевского района Харьковской области.

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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями, а в очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя.

Как сообщал УНН, по словам главы Ассоциации животноводов И.Паламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.

Украинские Национальные Новости

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