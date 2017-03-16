В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Так, 14 марта ветеринары зафиксировали заболевание и гибель диких кабанов в урочище "Воловик" Голованевского лесничества Кировоградской области, а также на территории национального природного парка "Гомольшанские леса" Змиевского района Харьковской области.

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Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями, а в очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя.

Как сообщал УНН, по словам главы Ассоциации животноводов И.Паламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.