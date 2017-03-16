В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередную вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Кировоградской и Харьковской областях. Об этом УНН сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, 14 марта ветеринары зафиксировали заболевание и гибель диких кабанов в урочище "Воловик" Голованевского лесничества Кировоградской области, а также на территории национального природного парка "Гомольшанские леса" Змиевского района Харьковской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями, а в очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя.
Как сообщал УНН, по словам главы Ассоциации животноводов И.Паламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.