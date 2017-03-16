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В Україні зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові спалахи африканської чуми свиней (АЧС) в Кіровоградській та Харківській областях. Про це УНН повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, 14 березня ветеринари зафіксували захворювання і загибель диких кабанів в урочищі "Воловик" Голованівського лісництва Кіровоградської області, а також на території національного природного парку "Гомільшанські ліси" Зміївського району Харківської області.

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Діагноз АЧС наразі підтверджений лабораторними дослідженнями, а в осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника.

Як повідомляв УНН, за словами голови Асоціації тваринників І.Паламар, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.

Українські Національні Новини

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