В Украине запретят фейерверки и салюты: Рада сделала первый шаг

Детали

В частности, предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предлагает запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Дополнение

С 30 июня на время военного положения в Одессе и области запрещено использование и продажа фейерверков, а также движение транспорта без шумопоглотителя.

23 июня Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижения автомобилей без глушителя в столице.