В Одесі та області заборонили феєрверки і рух гучного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. З 30 червня на час воєнного стану в Одесі та області будуть під забороною використання та продаж феєрверків, а також рух транспорту без шумопоглинача. Про це повідомила Одеська міська рада, інформує УНН.
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"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 30 червня 2022 року забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу", – ідеться у повідомленні.
Також заборонено рух транспорту без шумопоглинача.
"Забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв, які продукують надмірний рівень шуму", – додали у міськраді.
Окрім того, заборонено використання транспортних засобів, які використовують у несанкціонованих авто/мотозмаганнях.
Заборона діє до скасування воєнного стану або до ухвалення окремого розпорядження.
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