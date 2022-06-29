В Одесі та області заборонили феєрверки і рух гучного транспорту

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"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 30 червня 2022 року забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу", – ідеться у повідомленні.

Також заборонено рух транспорту без шумопоглинача.

"Забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв, які продукують надмірний рівень шуму", – додали у міськраді.

Окрім того, заборонено використання транспортних засобів, які використовують у несанкціонованих авто/мотозмаганнях.

Заборона діє до скасування воєнного стану або до ухвалення окремого розпорядження.

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У Києві на час війни заборонили салюти та ганяти на авто без глушника.