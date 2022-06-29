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В Одессе и области запретили фейерверки и движение громкого транспорта

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КИЕВ. 29 июня. УНН. С 30 июня на время военного положения в Одессе и области будут под запретом использование и продажа фейерверков, а также движение транспорта без шумопоглотителя. Об этом сообщил Одесский городской совет, информирует УНН.

Детали

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса", – говорится в сообщении.

Также запрещено движение транспорта без шумопоглотителя.

"Запрещается движение транспортных средств, которые используют в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему "прямотек" и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые производят чрезмерный уровень шума", – добавили в горсовете.

Кроме того, запрещено использовать транспортные средства, которые используются в несанкционированных авто/мотосоревнованиях.

Запрет действует до отмены военного положения или принятия отдельного распоряжения.

Напомним

В Киеве на время войны запретили салюты и гонять на авто без глушителя.

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