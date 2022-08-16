В Україні заборонять феєрверки та салюти: Рада зробила перший крок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Народні депутати підтримали законопроєкт за основу, яким пропонується заборонити використовувати феєрверки та салюти на території України. “За” проголосували 250 народних депутатів, передає УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.
Деталі
Зокрема, пропонується заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.
Доповнення
З 30 червня на час воєнного стану в Одесі та області заборонено використання та продаж феєрверків, а також рух транспорту без шумопоглинача.
23 червня Київрада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків та пересування автомобілів без глушника у столиці.