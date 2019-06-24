В Украине запретили раствор для лечения ревматизма

"Запрещаю реализацию, хранение и применение незарегистрированного лекарственного средства "МУКОСАТ-БЕЛМЕД", раствор для инъекций по 1 мл № 10 производства РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ", Республика Беларус" с маркировкой на русском языке, за нарушения правил раеестрации", - говорится в документе.



Справка УНН: "Мукосат-Белмед" - нестероидные противовоспалительные средства.



Как сообщал УНН, "Лидокаин" попал под частичный запрет.