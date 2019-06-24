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В Україні заборонили розчин для лікування ревматизму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні заборонили лікарський препарат "Мукосат-Белмед". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

В Україні заборонили розчин для лікування ревматизму

"ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування незареєстрованого лікарського засобу “МУКОСАТ-БЕЛМЕД", раствор для инъекций по 1 мл № 10, производства РУП “БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ”, Республика Беларусь” з маркуванням російською мовою, через порушення правил раєєстрації", - сказано у документі. 

Довідка УНН: "Мукосат-Белмед" - нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. 

Як повідомляв УНН, "Лідокаїн" потрапив під часткову заборону

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