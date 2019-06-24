"Лідокаїн" потрапив під часткову заборону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні заборонили лікарський препарат "Лідокаїн", спрей 10 %, угорського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"На підставі негативних висновків про якість ввезеного в Україну лікарського засобу від 13.06.2019 № 12945/19/04 та від 13.06.2019 № 14049/19/04... ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ЛІДОКАЇН, спрей 10 %, по 38 г спрею у флаконі; по 1 флакону + 1 пластмасовий клапан-дозатор у картонній коробці, серії 6266P1018, виробництва ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина", - сказано у документі.
Довідка УНН: "Лідокаїн" використовується для місцевої анестезії (термінальна, інфільтраційна, провідникова) у хірургії, офтальмології, стоматології, оториноларингології; як розчинник антибактеріальних засобів групи цефалоспоринів.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили лікарський препарат для лікування нежиті.