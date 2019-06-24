"Лидокаин" попал под частичный запрет

"На основании отрицательных заключений о качестве ввезенного в Украину лекарственного средства от 13.06.2019 № 12945/19/04 и от 13.06.2019 № 14049/19/04 ... Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства ЛИДОКАИН, спрей 10%, по 38 г спрея во флаконе, по 1 флакону + 1 пластмассовый клапан-дозатор в картонной коробке, серии 6266P1018, производства ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия", - говорится в документе.



Справка УНН: "Лидокаин" используется для местной анестезии (терминальная, инфильтрационная, проводниковая) в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии; как растворитель антибактериальных средств группы цефалоспоринов.



Как сообщал УНН, в Украине запретили лекарственный препарат для лечения насморка .