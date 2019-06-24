В Україні заборонили лікарський препарат для лікування нежиті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Україні заборонили лікарський препарат Acatar acti-tabs. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
".. на підставі надходження інформації від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області щодо встановлення факту реалізації серії U 1706302 незареєстрованого лікарського засобу Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z o.o.:ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z o.o", - сказано у документі.
Довідка УНН: Acatar acti-tabs - застосовуються для полегшення симптомів і лікування нежиті, закладеності носа, чхання, свербіння, рідких очей і синусового скупчення, яке викликала алергія, застуда або грип.
Як повідомляв УНН, в Україні частково заборонили "Німесил".