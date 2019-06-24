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В Украине запретили лекарственный препарат для лечения насморка

Киев • УНН

 • 30390 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Украине запретили лекарственный препарат Acatar acti-tabs. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

В Украине запретили лекарственный препарат для лечения насморка

".. на основании поступления информации от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Донецкой области по установлению факта реализации серии U 1706302 незарегистрированного лекарственного средства Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z oo: запрещающий реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki, US Pharmacia Sp. Z oo", - говорится в документе.

Справка УНН: Acatar acti-tabs - применяются для облегчения симптомов и лечения насморка, заложенности носа, чихания, зуда, жидких глаз и синусового скопления, которое вызвала аллергия, простуда или грипп.

Как сообщал УНН, в Украине частично запретили "Нимесил".

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