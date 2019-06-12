В Украине запретили рентгеноконтрастное средство из-за информации о смерти пациента

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Томогексол", раствор для инъекций, 350 мг йода/мл по 50 мл во флаконе, серии 700618/7UA, производства ОАО "Фармак", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средств и контроля за наркотиками. Запрет вынесено на основании сообщения ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" от 07.06.2019 № 2349 / 9-4 о случае смерти в результате применения серии 700618 / 7UA лекарственного средства "Томогексол" ", - сказано в документе.



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Справка УНН: "Томогексол" - неионное мономерное трийодованое водорастворимое рентгеноконтрастное средство



Как сообщал УНН, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.







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