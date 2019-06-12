В Україні заборонили рентгеноконтрастний засіб через інформацію про смерть пацієнта
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні тимчасово заборонили лікарський засіб "Томогексол". Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Томогексол", розчин для ін’єкцій, 350 мг йоду/мл по 50 мл у флаконі, серії 700618/7UA, виробництва ПАТ “Фармак”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Заборона винесена на підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров΄я України” від 07.06.2019 № 2349/9-4 про випадок смерті внаслідок застосування серії 700618/7UA лікарського засобу "Томогексол"", - сказано у документі.
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Як повідомляв УНН, в Україні заборонили антибіотик через летальний випадок.
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