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15 марта, 19:03 • 116703 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171581 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141230 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133476 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114411 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106399 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102119 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
В Украине запретили показ телесериала "Последний коп"

В Украине запретили показ телесериала "Последний коп"

Киев • УНН

 • 12430 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Последний коп", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино Украины.

"26 октября в помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, во время которого эксперты повторно пересмотрели телесериал "Последний коп" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии. По результатам просмотра, большинством голосов (12 - за, 2 - против) Экспертная комиссия рекомендовала запретить демонстрацию и распространение телесериала "Последний коп" на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава Госкино Филипп Илленко уже подписал Приказ об отмене государственной регистрации и аннулировании прокатного удостоверения телесериала "Последний коп".

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