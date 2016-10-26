В Украине запретили показ телесериала "Последний коп"

"26 октября в помещении Государственного агентства Украины по вопросам кино состоялось заседание Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино, во время которого эксперты повторно пересмотрели телесериал "Последний коп" на предмет соблюдения требований законодательства Украины в сфере кинематографии. По результатам просмотра, большинством голосов (12 - за, 2 - против) Экспертная комиссия рекомендовала запретить демонстрацию и распространение телесериала "Последний коп" на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава Госкино Филипп Илленко уже подписал Приказ об отмене государственной регистрации и аннулировании прокатного удостоверения телесериала "Последний коп".