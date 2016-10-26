В Україні заборонили показ телесеріалу “Останній коп”

“26 жовтня у приміщенні Державного агентства України з питань кіно відбулося засідання Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно, під час якого експерти повторно переглянули телесеріал „Останній коп“ на предмет дотримання вимог законодавства України у сфері кінематографії. За результатами перегляду, більшістю голосів (12 — за, 2 — проти) Експертна комісія рекомендувала заборонити демонстрування і розповсюдження телесеріалу „Останній коп“ на території України”, — йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що голова Держкіно Пилип Іллєнко вже підписав Наказ про скасування державної реєстрації та анулювання прокатного посвідчення телесеріалу “Останній коп”.