В Україні заборонили показ телесеріалу “Останній коп”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення телесеріалу “Останній коп”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно України.
“26 жовтня у приміщенні Державного агентства України з питань кіно відбулося засідання Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно, під час якого експерти повторно переглянули телесеріал „Останній коп“ на предмет дотримання вимог законодавства України у сфері кінематографії. За результатами перегляду, більшістю голосів (12 — за, 2 — проти) Експертна комісія рекомендувала заборонити демонстрування і розповсюдження телесеріалу „Останній коп“ на території України”, — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держкіно України заборонило показ чотирьох фільмів російського виробництва
Також зазначається, що голова Держкіно Пилип Іллєнко вже підписав Наказ про скасування державної реєстрації та анулювання прокатного посвідчення телесеріалу “Останній коп”.