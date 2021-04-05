В Украине за этот год клиническая картина изменилась минимум пять раз - Голубовская

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"Все как были в опасности, так и остались. Они (молодые люди - ред.) просто стали больше болеть по сравнению с предыдущим годом, а вообще за этот год уже клиническая картина изменилась минимум пять раз. Просто в этот раз она изменилась более радикально из-за нового штамма... Такого не было, даже, знаете, в конце того года было тоже очень трудно, но так трудно, как сейчас, еще просто не было. Огромное количество тяжелых больных, а ресурс ограничен, персонала не хватает..." , - рассказала Голубовская.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что "британский" штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных Киевской и Ивано-Франковской области.

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирной организации здравоохранения.