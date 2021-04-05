В Україні за цей рік клінічна картина змінилася мінімум п'ять разів - Голубовська

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"Всі як були в небезпеці, так і залишилися. Вони (молоді люди - ред.) просто більше стали хворіти в порівнянні з попереднім роком, а взагалі за цей рік вже клінічна картина змінилася мінімум п'ять разів. Просто цього разу вона змінилася більш радикально через новий штам... Такого не було, навіть, знаєте, в кінці того року було теж дуже важко, але так важко, як зараз, ще просто не було. Величезна кількість важких хворих, а ресурс обмежений, персоналу не вистачає...", - розповіла Голубовська.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що "британський" штам COVID-19 зараз поширений по всій Україні. Він втричі заразніший, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації "британського" штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, відібраних у хворих Київської та Івано-Франківської області.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих з Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров'я.