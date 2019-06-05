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В Украине за пять лет произошло почти 40 случаев уголовно наказуемого заражения неизлечимыми инфекциями

В Украине за пять лет произошло почти 40 случаев уголовно наказуемого заражения неизлечимыми инфекциями

Киев  •  УНН

 • 20680 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине учтено почти 40 правонарушений из-за заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Так, в Украине за пять лет учтено 36 уголовных производств по ст. 130 УК Украины - заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью. Всего зарегистрировано 66 уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 30 производства.

Согласно данным, наибольшее количество уголовных правонарушений учтено в 2015 году  - 14. Наименьшее количество - в 2017 году - 4. Также в 2014-м - 7, в 2016 му- 5 и 2018-м - по 6.

Как сообщал УНН, в одном из изоляторов временного содержания в Днепропетровской области во время проверки обнаружили опасность заражения туберкулезом.

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