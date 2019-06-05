В Україні за п’ять років сталося майже 40 випадків кримінально караного зараження невиліковними інфекціями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано майже 40 кримінальних правопорушень стосовно зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, в Україні за п’ять років обліковано 36 кримінальних проваджень за ст. 130 КК України – зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Загалом зареєстровано 66 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 30 провадження.
Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2015-му році –14. Найменша кількість – у 2017-му році – 4. Також у 2014-му – 7, у 2016-му- 5 та 2018-му – по 6.
Як повідомляв УНН, в одному з ізоляторів тимчасового тримання у Дніпропетровській області під час перевірки виявили небезпеку зараження туберкульозом.
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