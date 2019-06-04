Кількість хворих на ВІЛ-інфекції у Східній Європі зросла на 30 відсотків - ООН

"Коли 18 років тому Генеральна Асамблея ООН проводила першу спеціальну сесію, присвячену цій епідемії, світ без СНІДу неможливо було уявити. З тих пір у боротьбі з вірусом імунодефіциту вдалось досягти неймовірного прогресу", - йдеться в доповіді Генерального секретаря, яку сьогодні обговорили учасники засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого ходу здійснення Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Цифра смертності внаслідок захворювань пов'язаних зі СНІДом знизилась вдвічі. А кількість нових випадків зараження в дорослих - на 19%, оскільки за останнє десятиріччя вдалось збільшити доступ до антиретровірусних препаратів та контрацептивів. Проте такий успіх оминув деякі регіони. В країнах близького Сходу та Північної Африки позначка хворих збільшилась на 11%, а у країнах Східної Європи та Центральної Азії - на 30%. Такі показники збільшення сплеску хвороби спостерігаються з 2010 року.

Проблем, які блокують викорінення СНІДу – безліч, і вони варіюються від країни до країни. Проте основна причина поширення хвороб – кримінальне переслідування за одностаттеві стосунки, вживання ін'єкційних наркотиків та секспослуги. Всі ці міри заганяють людей в підпілля, вони бояться звертатися за допомогою, проходити тестування. А це означає, що вірус виявляється вже на пізній стадії, лікування розпочинається невчасно. Велика кількість хворих не дотримується режиму лікування і тим самим підвищує ризик поширення захворюваності.

"У більшості країн у всіх регіонах з будь-яким рівнем доходу є можливості для того, щоб до 2030 року покінчити з епідемією СНІДу як загрозою суспільному здоров'ю", - підсумував Генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, що нещодавно відзначався Всесвітній день пам'яті жерт СНІДу.