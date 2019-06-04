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Количество больных ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе выросло на 30 процентов - ООН

Количество больных ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе выросло на 30 процентов - ООН

Киев  •  УНН

 • 15468 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Восточной Европе и Центральной Азии увеличился показатель новых случаев заболевания ВИЧ-инфекции, сообщает УНН со ссылкой на новости ООН.

"Когда 18 лет назад Генеральная Ассамблея ООН проводила первую специальную сессию, посвященную этой эпидемии, мир без СПИДа невозможно было представить. С тех пор в борьбе с вирусом иммунодефицита удалось достичь невероятного прогресса", - говорится в докладе Генерального секретаря, который сегодня обсудили участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного ходу осуществления Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Цифра смертности вследствие заболеваний связанных со СПИДом снизилась вдвое. А количество новых случаев заражения у взрослых - на 19%, поскольку за последнее десятилетие удалось увеличить доступ к антиретровирусным препаратам и контрацептивов. Однако такой успех обошел некоторые регионы. В странах Ближнего Востока и Северной Африки отметка больных увеличилось на 11%, а в странах Восточной Европы и Центральной Азии - на 30%. Такие показатели увеличения всплеска болезни наблюдаются с 2010 года.

Проблем, которые блокируют искоренения СПИДа - множество, и они варьируются от страны к стране. Однако основная причина распространения болезней - уголовное преследование за однополые отношения, употребление инъекционных наркотиков и сексуслуги. Все эти меры загоняют людей в подполье, они боятся обращаться за помощью, проходить тестирование. А это значит, что вирус оказывается уже на поздней стадии, лечение начинается вовремя. Большое количество больных не соблюдает режим лечения и тем самым повышает риск распространения заболеваемости.

"В большинстве стран во всех регионах с любым уровнем дохода есть возможности для того, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией СПИДа как угрозой общественному здоровью", - подытожил Генеральный секретарь ООН.

Напомним, что недавно отмечался Всемирный день памяти жерт СПИДа.

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