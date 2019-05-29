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В ізоляторі на Дніпропетровщині виявили небезпеку зараження туберкульозом

В ізоляторі на Дніпропетровщині виявили небезпеку зараження туберкульозом

Київ • УНН

 • 9337 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. В одному з ізоляторів тимчасового тримання у Дніпропетровській області під час перевірки виявили небезпеку зараження туберкульозом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Так, прокуратура області провела перевірку з питань додержання вимог чинного законодавства у діяльності ізолятора тимчасового тримання №2 ГУНП в області. За результатом перевірки встановлено низку грубих порушень.

"Протягом 2018-2019 років службові особи роти конвойної служби ізолятора тимчасового тримання, порушуючи правила інфекційного контролю, перевозили хворих на заразну форму туберкульозу з установ виконання покарань до судових органів спільно зі здоровими ув’язненими, чим наражали їх на небезпеку зараження вірусом", - йдеться в повідомленні.

За цим фактами внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.130 КК України — свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом службового підроблення - ч.1 ст.366 КК України.

"Встановлено, що працівники роти конвойної служби внесли до журналу щоденного передрейсового медичного огляду завідомо неправдиві відомості про проходження медичного огляду поліцейськими-водіями, які здійснюють конвоювання ув’язнених", - повідомили у прокуратурі.

Також у відомстві зазначили, що неналежне забезпечення проходження водіями спецавтомобілів медичних оглядів є порушенням вимог Закону "Про дорожній рух", Закону "Про автомобільний транспорт" та Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Полтаві.

Нагадаємо, в установах відбування покарань на туберкульоз хворіють 1057 осіб.

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