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В изоляторе в Днепропетровской области обнаружили опасность заражения туберкулезом

В изоляторе в Днепропетровской области обнаружили опасность заражения туберкулезом

Киев  •  УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В одном из изоляторов временного содержания в Днепропетровской области во время проверки обнаружили опасность заражения туберкулезом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Так, прокуратура области провела проверку по вопросам соблюдения требований действующего законодательства в деятельности изолятора временного содержания №2 ГУНП в области. По результатам проверки установлен ряд грубых нарушений.

"В течение 2018-2019 годов служебные лица роты конвойной службы изолятора временного содержания, нарушая правила инфекционного контроля, перевозили больных заразной формой туберкулеза из учреждений исполнения наказаний в судебные органы совместно со здоровыми заключенными, чем подвергали их опасности заражения вирусом", - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.130 УК Украины - сознательное поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека.

Кроме того, начато уголовное производство по факту служебного подлога - ч.1 ст.366 УК Украины.

"Установлено, что работники роты конвойной службы внесли в журнал ежедневного предрейсового медицинского осмотра заведомо ложные сведения о прохождении медицинского осмотра полицейскими-водителями, которые осуществляют конвоирование заключенных", - сообщили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что ненадлежащее обеспечение прохождения водителями спецавтомобилей медицинских осмотров является нарушением требований Закона "О дорожном движении", Закона "Об автомобильном транспорте" и Положение о медицинском осмотре кандидатов в водители и водителей транспортных средств, утвержденного приказом Министерства охраны здоровья Украины.

Досудебное расследование по этим уголовным производствах проводит Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве.

Напомним, в учреждениях отбывания наказаний туберкулезом болеют 1057 человек.

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