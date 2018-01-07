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В Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности

Киев • УНН

 • 25520 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

В Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности

Согласно официальной статистике по статьям 109 – 114.1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим состав преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

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Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. В первом полугодии всего рассмотрено 71 дело.

Как сообщал УНН, в 2017 году Служба безопасности Украины смогла предотвратить 16 террористических актов на территории государства.

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