В Україні за півроку засудили 51 людину за злочини проти нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У першому півріччі 2017 року в Україні засудили 51 людину за обинуваченням у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України. Відповідну інформацію повідомили УНН в Державній судовій адміністрації України.
Згідно з офіційною статистикою, за статтями 109 - 114.1 Кримінального кодексу України, які передбачають склад злочину проти основ національної безпеки, засуджено 51 людину, троє отримали виправдувальний вирок.
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Усього в першому півріччі в українських судах перебувало 264 провадження за цими статтями, щодо 435 осіб. У першому півріччі всього розглянуто 71 справу.
Як повідомляв УНН, у 2017 році Служба безпеки України змогла запобігти 16 терористичним актам на території держави.