В Украине с нарушениями в прошлом году работали 40% производителей продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В прошлом году около 40% производителей пищевой продукции в Украине работали с нарушениями. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Количество предписаний - 9343, что свидетельствет об определенных нарушениях, то есть около 40% хозяйствующих субъектов так или иначе работают с нарушениями", - отметил Лапа.
По его словам, кроме того, было принято 266 решений о временном прекращении производства или обращения пищевой продукции. Как пояснил чиновник, такие решения принимались при наличии угроз жизни и здоровью людей.
При этом он добавил, что в прошлом году в сфере безопасности и ветмедицины было осуществлено 25,3 тыс. проверок, около 13 тыс. из которых - внеплановые.
"После 4 лет моратория на проверки, когда хозяйствующие субъекты не привыкли к проверкам и к тому, что им необходимо соблюдать требования закона, понятно, что пока эти результаты не очень оптимистичны", - отметил Лапа.
Напомним, в прошлом году проведено более 27,5 тыс. контрольных мероприятий государственного надзора о нарушениях законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов и оштрафованы 235 предприятий на сумму более 7 млн грн.