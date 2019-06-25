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В Украине с нарушениями в прошлом году работали 40% производителей продуктов

Киев • УНН

 • 16788 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В прошлом году около 40% производителей пищевой продукции в Украине работали с нарушениями. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

В Украине с нарушениями в прошлом году работали 40% производителей продуктов

"Количество предписаний - 9343, что свидетельствет об определенных нарушениях, то есть около 40% хозяйствующих субъектов так или иначе работают с нарушениями", - отметил Лапа.

По его словам, кроме того, было принято 266 решений о временном прекращении производства или обращения пищевой продукции. Как пояснил чиновник, такие решения принимались при наличии угроз жизни и здоровью людей.

При этом он добавил, что в прошлом году в сфере безопасности и ветмедицины было осуществлено 25,3 тыс. проверок, около 13 тыс. из которых - внеплановые.

"После 4 лет моратория на проверки, когда хозяйствующие субъекты не привыкли к проверкам и к тому, что им необходимо соблюдать требования закона, понятно, что пока эти результаты не очень оптимистичны", - отметил Лапа.

Напомним, в прошлом году проведено более 27,5 тыс. контрольных мероприятий государственного надзора о нарушениях законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов и оштрафованы 235 предприятий на сумму более 7 млн грн.

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