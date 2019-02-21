Порушників якості харчових продуктів торік оштрафували на понад 7 млн грн

“2018 рік – це був перший рік після 4-річного мораторію на здійснення заходів державного нагляду контролю. Фактично з-під мораторію було виведено 4 сфери: захист споживачів, ветеринарія, безпечність харчових продуктів та карантинний захист рослин. Впродовж минулого року відбулось понад 27,5 тис. контрольних заходів у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та піддано штрафу 235 суб’єктів господарювання на суму 7 114 006 грн”, - розповів Лапа.

Він також додав, що у сфері ветеринарної медицини оштрафовано більше 1 тис. осіб на суму більше 168 тис. грн.

За словами Лапи, велика кількість порушень обумовлена тим, що деякі підприємці впродовж останніх 4 років працювали без контролю.

“Впродовж 2018 року суб’єктам господарювання видано 3 505 обов’язкових вимог для усунення порушень вимог законодавства. Водночас було прийнято 214 рішень про тимчасове припинення виробництва або обігу харчових продуктів (кормів), якщо таке виробництво чи обіг становить загрозу для життя та здоров’я людини чи тварини” – сказав він.

Як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби майже 40% українських компаній не дотримуються санітарних норм в роботі.