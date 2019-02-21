Нарушителей качества пищевых продуктов в прошлом году оштрафовали более чем 7 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В прошлом году проведено более 27,5 тыс. контрольных мероприятий государственного надзора о нарушениях законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов и оштрафованы 235 предприятий на сумму более 7 млн грн. Об этом по итогам прошлого года на брифинге рассказал Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, передает УНН.
"2018 год - это был первый год после 4-летнего моратория на осуществление мероприятий государственного надзора контроля. Фактически из-под моратория было выведено 4 сферы: защита потребителей, ветеринария, безопасность пищевых продуктов и карантинная защита растений. В течение прошлого года состоялось более 27,5 тыс. контрольных мероприятий в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и подвергнуто штрафу 235 субъектов хозяйствования на сумму 7114006 грн", - рассказал Лапа.
Он также добавил, что в сфере ветеринарной медицины оштрафованы более 1 тыс. человек на сумму более 168 тыс. грн.
По словам Лапы, большое количество нарушений обусловлена тем, что некоторые предприниматели в течение последних 4-х лет работали без контроля.
"На протяжении 2018 года субъектам хозяйствования выдано 3 505 обязательных требований по устранению нарушений требований законодательства. В то же время было принято 214 решений о временном прекращении производства или обращения пищевых продуктов (кормов), если такое производство или оборот представляет угрозу для жизни и здоровья человека или животного", - отметил он.
Как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы почти 40% украинских компаний не придерживаются санитарных норм в работе.