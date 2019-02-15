Майже 40% українських компаній не дотримуються санітарних норм в роботі

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У 2018 році було перевірено 69 тис. об’єктів високого ступеня ризику, які знаходилися під наглядом. Із зазначеної кількості на 26,529 тис. об’єктів встановлено порушення вимог санітарного законодавства, що склало 38,4%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.