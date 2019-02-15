Майже 40% українських компаній не дотримуються санітарних норм в роботі

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У 2018 році було перевірено 69 тис. об’єктів високого ступеня ризику, які знаходилися під наглядом. Із зазначеної кількості на 26,529 тис. об’єктів встановлено порушення вимог санітарного законодавства, що склало 38,4%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

"У 2018 році працівники територіальних органів Держпродспоживслужби з питань державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства перевірили (у тому числі комісійно) 69 тис. об’єктів високого ступеня ризику, які знаходилися під наглядом. Із зазначеної кількості на 26,529 тис. об’єктів встановлено порушення вимог санітарного законодавства, що склало 38,4%", – йдеться в повідомленні.

Найвищий відсоток порушень було встановлено за результатами перевірок на об’єктах централізованого водопостачання – 64,4%, в оздоровчих закладах для дорослих – 43,8%, на об’єктах поводження з твердими побутовими відходами – 55%. Також фіксувалися порушення на харчових об’єктах (44%), на підприємствах сільського господарства (38%).

За результатами здійснених у 2018 році заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства накладено 280 штрафів на суму 478,4 тис. грн. Переважну кількість штрафів – 171 (61%) накладено за встановлені порушення в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Також було надано 8605 приписів.

За рішенням суду припинено діяльність одного промислового об’єкту в м. Києві, передано 105 справ до правоохоронних органів.

Також у минулому році Держпродспоживслужба у сфері санітарного законодавства розглянула 6456 звернень (скарг) фізичних осіб, із них вирішено позитивно 5189 (80%). Із них ініційовано комісійний розгляд у 2891 випадках. Повторно на розгляд надійшло 407 звернення (скарги) фізичних осіб.

Нагадаємо, як писав УНН, з 1 січня поточного року мораторій на перевірки бізнесу був скасований, проте окремі депутати ВР вже зареєстрували законопроекти про його відновлення.

Відзначимо, що за останні 4 роки кількість масових отруєнь серед дітей зросла в 17 разів. І низка експертів пов'язує таку сумну статистику, в тому числі і з дією мораторію на перевірки.

Додамо, що в минулому році депутат Сергій Тригубенко вимагав від КМУ скасування мораторію на перевірки саме постачальників продуктів до шкіл та садочків через рекордну кількість отруєнь серед дітей.

Українські Національні Новини

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