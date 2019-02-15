Почти 40% украинских компаний не соблюдают санитарные нормы в работе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В 2018 году было проверено 69 тыс. объектов высокой степени риска, которые находились под наблюдением. Из указанного количества на 26,529 тыс. объектов выявлены нарушения требований санитарного законодательства, что составило 38,4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"В 2018 году работники территориальных органов Госпродпотребслужбы по вопросам государственного надзора за соблюдением требований санитарного законодательства проверили (в том числе комиссионно) 69 тыс. объектов высокой степени риска, которые находились под наблюдением. Из указанного количества на 26,529 тыс. объектов установлено нарушения требований санитарного законодательства, что составило 38,4%", - говорится в сообщении.
Самый высокий процент нарушений был установлен по результатам проверок на объектах централизованного водоснабжения - 64,4%, в оздоровительных учреждениях для взрослых - 43,8%, на объектах обращения с твердыми бытовыми отходами - 55%. Также фиксировались нарушения на пищевых объектах (44%), на предприятиях сельского хозяйства (38%).
По результатам проведенных в 2018 году мероприятий государственного надзора (контроля) на основании установленных нарушений санитарного законодательства наложено 280 штрафов на сумму 478,4 тыс. грн. Подавляющее количество штрафов - 171 (61%) наложено при установлении нарушения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях. Также было предоставлено 8605 предписаний.
По решению суда приостановлена деятельность одного промышленного объекта в Киеве, передано 105 дел в правоохранительные органы.
Также в прошлом году Госпродпотребслужба в сфере санитарного законодательства рассмотрела 6456 обращений (жалоб) физических лиц, из них решено положительно 5189 (80%). Из них инициировано комиссионное рассмотрение в 2891 случаях. Повторно на рассмотрение поступило 407 обращений (жалоб) физических лиц.
Напомним, как писал УНН, с 1 января текущего года мораторий на проверки бизнеса был отменен, однако отдельные депутаты ВР уже зарегистрировали законопроекты о его восстановлении.
Отметим, что за последние 4 года количество массовых отравлений среди детей выросло в 17 раз. И ряд экспертов связывает такую печальную статистику, в том числе и с действием моратория на проверки.
Добавим, что в прошлом году депутат Сергей Тригубенко требовал от КМУ отмены моратория на проверки именно поставщиков продуктов в школы и садики из-за рекордного количества отравлений среди детей.