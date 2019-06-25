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В Україні з порушеннями торік працювали 40% виробників харчів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Минулого року близько 40% виробників харчової продукції в Україні працювали з порушеннями. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

В Україні з порушеннями торік працювали 40% виробників харчів

"Кількість приписів – 9343, які свідчать про певні порушення, тобто близько 40% господарюючих суб'єктів так чи інакше працюють з порушеннями", - зазначив Лапа.

За його словами, окрім того, було ухвалено 266 рішень про тимчасове припинення виробництва або обігу харчової продукції. Як пояснив чиновник, такі рішення ухвалювались за наявності загроз життю і здоров'ю людей.

При цьому він додав, що минулого року в сфері безпечності й ветмедицини було здійснено 25,3 тис. перевірок, близько 13 тис. з яких – позапланові.

"Після 4 років мораторію на перевірки, коли господарюючі суб'єкти не звикли до перевірок і до того, що їм необхідно дотримуватись вимог закону, зрозуміло, що поки що ці результати не вельми оптимістичні", - наголосив Лапа.

Нагадаємо, в минулому році проведено більше 27,5 тис. контрольних заходів державного нагляду щодо порушень законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів та оштрафовано 235 підприємств на суму більше 7 млн грн.

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