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В Украине уже собрано 6,5 миллионов тонн нового урожая

В Украине уже собрано 6,5 миллионов тонн нового урожая

Киев • УНН

 • 362264 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинские аграрии собрали 6,5 млн тонн нового урожая. В целом в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн, что составляет около 70% от показателя 2020/21 годов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 22 июля, передает УНН.

Цитата

«На этой неделе США объявили о создании инициативы по устойчивости сельского хозяйства в Украине стоимостью 100 млн долларов. USAID (Агентство США по Международному развитию) планирует привлечь на эту программу еще 150 млн долларов от других международных доноров и частного бизнеса, чтобы общая сумма составила 250 млн долларов», - отметил он.

Детали

По его словам, у Украины есть отдельные программы и договоренности по ввозу в нашу страну специального оборудования для временного хранения зерновых. Такие специальные емкости позволят дополнительно хранить около 10-15 млн тонн зерна.

Премьер подчеркнул, что власти работают над увеличением показателей экспорта аграрной продукции, упавших из-за полномасштабного вторжения россии и морской блокады украинских портов.

Вопрос разблокировки морских портов для нашей экономики - это вопрос на миллиарды долларов. В июне весь экспорт Украины составлял 3,2 млрд долларов. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше, чем показатели до войны», – добавил Шмыгаль.

Дополнение 

Общие потери урожая озимых культур на фоне российского вторжения достигнут не менее 20%. В ведомстве объяснили такие цифры тем, что, согласно исследованию, площадь озимых посевов могла бы составлять 9,14 млн га, впрочем, фактическая площадь посевов − 8,38 млн га.

В этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн.

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