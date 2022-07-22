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В Україні вже зібрано 6,5 мільйона тонн нового врожаю

В Україні вже зібрано 6,5 мільйона тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 362266 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Українські аграрії зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 22 липня, передає УНН.

Цитата

«Цього тижня США оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID (Агентство США з Міжнародного розвитку) планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума склала 250 млн доларів», - зазначив він.

Деталі

За його словами, Україна має окремі програми й домовленості щодо ввезення в нашу країну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.

Прем’єр наголосив, що влада працює над збільшенням показників експорту аграрної продукції, які впали через повномасштабне вторгнення росії і морську блокаду українських портів.

Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни», - додав Шмигаль.

Доповнення 

Загальні втрати врожаю озимих культур на тлі російського вторгнення сягнуть щонайменше 20%. У відомстві пояснили такі цифри тим, що, згідно з дослідженням, площа озимих посівів могла б становити 9,14 млн га, утім, фактична площа посівів − 8,38 млн га.

Цього року урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн.

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