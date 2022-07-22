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Урожай зернових та олійних культур цього року очікується на рівні 65-70 млн тонн – Шмигаль

Урожай зернових та олійних культур цього року очікується на рівні 65-70 млн тонн – Шмигаль

Київ • УНН

 • 108706 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Цього року урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Цитата

«Питання розблокування морських портів для нашої економіки – це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни», - повідомив Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що особливо актуально це експортне питання постає сьогодні, коли в Україні повним ходом ідуть жнива.

«Уже зараз нашими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. Всього цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн. За гарними сценаріями, це близько 70% від показника 2020/21 років», - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд зараз максимально залучений до підтримки аграрного сектору.

«Видано більш ніж 40 млрд гривень доступних кредитів. Долучаємо до такої підтримки і наших міжнародних партнерів. Цього тижня Сполучені Штати оголосили про створення ініціативи стійкості сільського господарства в Україні вартістю 100 млн доларів. USAID планує залучити на цю програму ще 150 млн доларів від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу, аби загальна сума склала 250 млн доларів», - повідомив прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль зазначив, що є окремі програми й домовленості щодо ввезення в Україну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.

Доповнення

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомляв раніше, що урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.

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