Урожай наступного року може скоротитись на 40% - Мінагрополітики

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"Ми втратили 25% орних земель. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", - сказав Висоцький.

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Заступник міністра також повідомив, що приблизно 500 000 тонн зерна було вкрадено росією на територіях, контрольованих російськими військами.

У середу міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання, пов'язані з експортом зерна з України, "можуть бути вирішені, але Україні необхідно розмінувати акваторію для забезпечення безпечного проходу суден".

Висоцький заявив, що слова лаврова не відповідають дійсності.

"Це не правда. Проблема у російських військових кораблях, справа не в Україні. Поки вони не дозволяють безпечно реально заходити та виходити з українських портів цивільним судам", — сказав він, зазначивши, що доти, доки Україна не отримає гарантії безпеки з боку міжнародних партнерів, "ми не можемо говорити про перепустку цих кораблів".

Він додав, що міни можна знешкодити швидко, але для цього необхідно припинити війну або встановити припинення вогню.

"Якщо ми отримаємо перемогу і війна буде припинена, звичайно, ми зможемо досить швидко очистити", — зауважив він, додавши, що фізично процес не складний, але залежить від інших перешкод, у тому числі від війни, що триває.

"Україна готова виконувати всі зобов’язання, щоб постачати необхідні продукти харчування для міжнародної продовольчої безпеки. Так що суть ясна: росія має зупинити війну", — підкреслив чиновник.

Додамо

Туреччина вважає реалістичною реалізацію плану створення "зернового коридору" у Чорному морі.