Урожай наступного року може скоротитись на 40% - Мінагрополітики

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 51103 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 101881 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 136475 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 187702 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 183402 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 177752 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 152558 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117012 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109717 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 318741 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 2 години
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 24273 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 28753 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 23085 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 28919 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 21353 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 193868 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 318741 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 578097 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 520872 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 720620 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 54320 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 95509 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122972 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145835 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 159219 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Урожай наступного року може скоротитись на 40% - Мінагрополітики

Урожай наступного року може скоротитись на 40% - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 157018 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває, заявив у четвер CNN заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає УНН.

Цитата

"Ми втратили 25% орних земель. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року", - сказав Висоцький.

Деталі

Заступник міністра також повідомив, що приблизно 500 000 тонн зерна було вкрадено росією на територіях, контрольованих російськими військами.

У середу міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що питання, пов'язані з експортом зерна з України, "можуть бути вирішені, але Україні необхідно розмінувати акваторію для забезпечення безпечного проходу суден".

Висоцький заявив, що слова лаврова не відповідають дійсності.

"Це не правда. Проблема у російських військових кораблях, справа не в Україні. Поки вони не дозволяють безпечно реально заходити та виходити з українських портів цивільним судам", — сказав він, зазначивши, що доти, доки Україна не отримає гарантії безпеки з боку міжнародних партнерів, "ми не можемо говорити про перепустку цих кораблів".

Він додав, що міни можна знешкодити швидко, але для цього необхідно припинити війну або встановити припинення вогню.

"Якщо ми отримаємо перемогу і війна буде припинена, звичайно, ми зможемо досить швидко очистити", — зауважив він, додавши, що фізично процес не складний, але залежить від інших перешкод, у тому числі від війни, що триває.

"Україна готова виконувати всі зобов’язання, щоб постачати необхідні продукти харчування для міжнародної продовольчої безпеки. Так що суть ясна: росія має зупинити війну", — підкреслив чиновник.

Додамо

Туреччина вважає реалістичною реалізацію плану створення "зернового коридору" у Чорному морі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаПолітика
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16