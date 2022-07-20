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Втрати врожаю озимих на тлі війни сягнуть щонайменше 20% - Мінагрополітики

Втрати врожаю озимих на тлі війни сягнуть щонайменше 20% - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 209935 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Загальні втрати врожаю озимих культур на тлі російського вторгнення сягнуть щонайменше 20%. Про це повідломляє Мінагрополітики з посиланням на дослідження, пише УНН.

Цитата

"Якщо взяти до уваги зменшення загальної площі оброблюваних полів, загальні втрати врожаю озимих сягнуть щонайменше 20%. І це за умови, якщо врожай вдасться зібрати у його поточному обсязі", - зазначили у Мінагрополітики.

Деталі

У відомстві пояснили такі цифри тим, що, згідно з дослідженням, площа озимих посівів могла б становити 9,14 млн га, утім, фактична площа посівів − 8,38 млн га.

Далі, під час дослідження втрат площ та очікуваної врожайності ранніх зернових (озимих), використовувалися знімки супутників Sentinel-2 і Planet, у такий спосіб було виявлено скорочення площ ранніх зернових на 0,75 млн га, пов’язане здебільшого з економічними наслідками війни.

При цьому очікуване падіння індексу NDVI для озимих культур, означає зниження врожайності на 15% або втрату 4,2 млн тонн зерна.

Дані представила команда вітчизняних та міжнародних експертів Національного технічного університету ім. І. Сікорського, Інституту космічних досліджень НАН України, Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії (JRC) та Світового банку.

Доповнення

Україна розраховує зібрати не менше 50 млн тонн зерна в 2022 році, що значно менше 85 млн тонн, які було вироблено в попередньому році, але все ж таки вище за очікування.

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