Потери урожая озимых на фоне войны составят не менее 20% - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Общие потери урожая озимых культур на фоне российского вторжения составят не менее 20%. Об этом сообщает Минагрополитики со ссылкой на исследование, пишет УНН.
Цитата
"Если принять во внимание уменьшение общей площади обрабатываемых полей, общие потери урожая озимых составят не менее 20%. И это при условии, что урожай удастся собрать в его текущем объеме", - отметили в Минагрополитики.
Детали
В ведомстве объяснили такие цифры тем, что, согласно исследованию, площадь озимых посевов могла бы составлять 9,14 млн га, однако, фактическая площадь посевов − 8,38 млн га.
Далее, при исследовании потерь площадей и ожидаемой урожайности ранних зерновых (озимых), использовались снимки спутников Sentinel-2 и Planet, таким образом было обнаружено сокращение площадей ранних зерновых на 0,75 млн га, связанное по большей части с экономическими последствиями войны.
При этом ожидаемое падение индекса NDVI для озимых культур означает снижение урожайности на 15% или потерю 4,2 млн тонн зерна.
Данные представила команда отечественных и международных экспертов Национального технического университета им. И. Сикорского, Института космических исследований НАН Украины, Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (JRC) и Всемирного банка.
Дополнение
Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году, что значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но все же выше ожиданий.