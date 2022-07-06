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Україна розраховує зібрати 50 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна розраховує зібрати 50 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 94396 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Україна розраховує зібрати не менше 50 млн тонн зерна в 2022 році, що значно менше 85 млн тонн, які було вироблено в попередньому році, але все ж таки вище за очікування, заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"З огляду на всі обставини та складності посівної та логістики у воєнний час, ми очікуємо, що врожай буде не таким уже поганим — вищий за середній за останні п'ять років, — сказав Висоцький. — Не менше 50 тонн зерна, можливо, більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні".

Деталі

Далі Висоцький сказав, що Україні доведеться експортувати бодай частину цього зерна.

"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, а значить, не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.

Висоцький додав: "У березні було експортовано 350 тисяч тонн сільгосппродукції, у квітні – 1 мільйон тонн. Зараз, у червні, це було 2100000 тонн. Це означає, що наші альтернативні логістичні шляхи, крім портів Чорного моря, збільшилися".

Він також сказав, що врожай пшениці буде харчової якості, тобто його можна буде використовувати для виробництва хліба, а не для годування худоби.

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