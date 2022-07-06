Україна розраховує зібрати 50 млн тонн зерна - Мінагрополітики

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"З огляду на всі обставини та складності посівної та логістики у воєнний час, ми очікуємо, що врожай буде не таким уже поганим — вищий за середній за останні п'ять років, — сказав Висоцький. — Не менше 50 тонн зерна, можливо, більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні".

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Далі Висоцький сказав, що Україні доведеться експортувати бодай частину цього зерна.

"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, а значить, не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.

Висоцький додав: "У березні було експортовано 350 тисяч тонн сільгосппродукції, у квітні – 1 мільйон тонн. Зараз, у червні, це було 2100000 тонн. Це означає, що наші альтернативні логістичні шляхи, крім портів Чорного моря, збільшилися".

Він також сказав, що врожай пшениці буде харчової якості, тобто його можна буде використовувати для виробництва хліба, а не для годування худоби.