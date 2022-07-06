Украина рассчитывает собрать 50 млн тонн зерна - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году, что значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но все же выше ожиданий, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Учитывая все обстоятельства и сложности посевной и логистики в военное время, мы ожидаем, что урожай будет не таким уж плохим — выше среднего за последние пять лет, — сказал Высоцкий. — Не менее 50 тонн зерна, возможно, больше. Это зависит от урожая кукурузы, результаты которого мы увидим в октябре".
Детали
Далее Высоцкий сказал, что Украине придется экспортировать хотя бы часть этого зерна.
"У нас внутреннее потребление менее 20 млн тонн, а значит, не менее 30 млн тонн урожая придется экспортировать", – сказал он.
Высоцкий добавил: "В марте было экспортировано 350 тысяч тонн сельхозпродукции, в апреле – 1 миллион тонн. Сейчас, в июне, это было 2100000 тонн. Это означает, что наши альтернативные логистические пути, кроме портов Черного моря, увеличились".
Он также сказал, что урожай пшеницы будет пищевого качества, то есть его можно использовать для производства хлеба, а не для кормления скота.