В Украине уже 4,34 млн случаев COVID-19, за сутки - скачок до 34 353

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,34 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 февраля, - более 34 тысяч, почти на половину больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.