В Украине уже 4,3 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 378

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,3 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 февраля, - более 23 тысяч, что меньше, чем накануне, однако, традиционное снижение для выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.