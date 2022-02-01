В Украине уже 4,09 млн случаев COVID-19, за сутки - 30 768

КИЕВ. 31 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 31 января - 30 тысяч, скачок почти на 40% по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.