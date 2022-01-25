В Украине уже 3,88 млн случаев COVID-19, за сутки - скачок до 19 118

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,88 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 января, - 19 тысяч, что почти на половину больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.