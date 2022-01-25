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В Україні вже 3,88 млн випадків COVID-19, за добу - стрибок до 19 118

В Україні вже 3,88 млн випадків COVID-19, за добу - стрибок до 19 118

Київ • УНН

 • 19659 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,88 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 січня, - 19 тисяч, що майже на половину більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 24 січня в Україні зафіксовано 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 507 осіб;
  • летальних випадків – 161;
  • одужало – 5 863 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 889 488 осіб;
  • одужало – 3 591 201 особа;
  • летальних випадків – 99 443;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 2 809, медпрацівників – 594.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (2299) області, місті Київ (1589), Івано-Франківській (1387), Вінницькій (1207) та Тернопільській (1164) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони.

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