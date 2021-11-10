В Украине уже 3,13 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 283

"За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 5 696 человек;



летальных случаев - 816;



выздоровело - 16 277 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 3 130 772 лица;



выздоровело - 2 553 842 человека;



летальных случаев - 74 206;



проведено ПЦР-тестов - 14 999 766.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 539, медработников - 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1792) области, городе Киев (1740), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Позже в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.